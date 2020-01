Heute sprechen wir über die mallorquinische Version der Tapas-Kultur: ‚El variat’, dem traditionellen Tapas-Gericht Mallorcas. Es eignet sich perfekt für ein spätes Frühstück oder Mittagessen und kann je nach Vorlieben der Gäste zusammengestellt werden.

Die Gastronomieexperten der Insel erzählen, dass das variat seine Ursprünge in den 1950er und 1960er Jahren hat, als die ersten Touristen auf die Insel kamen. Diese wollten inseltypische Tapas probieren, und so kam der Wirt eines Gasthauses auf die Idee, eine greixonera (Tonschale) zu nehmen und ein wenig von allen Speisen hineinzugeben, die er für die Mittagszeit vorbereitet hatte. Das war die Geburtsstunde des berühmten mallorquinischen variat.

Heute gehört das variat zu den bekanntesten Gerichten der Inselgastronomie, wobei man viele Variationen kennt. Allerdings gibt es durchaus ein paar zentrale Zutaten wie beispielsweise ensaladilla rusa (russischer Salat), der als Kaltgericht dem Ganzen eine gewisse Frische verleiht und mit vielen anderen Speisen kombiniert werden kann – darunter albóndigas (Fleischbällchen), tumbet (gemischtes Gemüse), pica-pica (Sepia in scharfer Sauce), Zunge mit Kapern, Kutteln, frit in allen Varianten (gebratenes Gemüse mit Lamm, Innereien vom Schwein oder mit Fisch und Meeresfrüchten), Champignons in Knoblauch, und viele mehr. Zum krönenden Abschluss werden obenauf einige frittierte Leckereien gegeben, beispielsweise Tintenfischringe, Kroketten, Garnelen oder gefüllte Miesmuscheln. Begleitetet wird das Ganze von einem Stück Brot – am liebsten natürlich mallorquinisches pan moreno (Graubrot ohne Salz).

In den kleinen Dörfern und Ortschaften wird vorwiegend traditionelle Küche angeboten, während einige Chefs der Insel eher modern anmutende Interpretationen dieses Gerichts servieren. In jedem Fall ist das variat aber ein vielseitiges Gericht, das dem Geschmack und Geldbeutel jedes Gastes angepasst werden kann.